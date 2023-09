Reprodução/Twitter O apresentador assumirá o posto deixado por sua esposa

A apresentadora Marcela Rahal comunicou sua saída do Flow News, noticiário noturno que comandava desde maio deste ano. Com isso, seu marido, Rafael Colombo, anunciou que ocupará o cargo deixado pela esposa. Os dois trabalhavam anteriormente na CNN Brasil, mas foram desligados do canal de notícias.



Até dezembro de 2022, a jornalista ainda integrava a equipe da CNN Brasil, mas foi informado de sua demissão. Cinco meses depois, foi contratada pela Flow Estúdios como apresentadora do Flow News.

Já Rafael Colombo foi desligado da mesma empresa em agosto deste ano, quando a CNN Basil passou por um processo de reestruturação. Duas semanas após ser demitido, o apresentador já tem uma nova função no Flow News.

Nas redes sociais do noticiário noturno, Rafael aparece em um vídeo comunicando sua entrada na empresa. "Vocês devem estar se pergunta o que é que eu estou fazendo por aqui, não é? Pois bem, eu conto. Eu sou Rafael Colombo e a partir de agora o Flow News é comigo", disse.

"O Flow News está sob novo comando! Rafael Colombo, jornalista e apresentador, assume, a partir de agora, o seu encontro diário no canal do Flow News, de segunda a sexta, às 18h30", escreveu na legenda.





Sua esposa, que está de saída para a entrada de Colombo, também fez uma publicação agradecendo os momentos que viveu na empresa: "Foi linda, intensa e rápida a minha passagem pelo Flow News. É com o coração apertado que decidi me despedir desse projeto tão ambicioso, que tive a honra de apresentar. Não tenho palavras também pra descrever a gratidão e o carinho que tenho pela equipe. Aprendi e apanhei um pouco também na descoberta desse mundo, até então, novo pra mim".

"Sinto muito orgulho! Mas foi só o começo dessa etapa tão inovadora dos @estudiosflow. Desejo todo o sucesso pra vcs! Agradeço também a quem me acompanhou nessa jornada", completou.

*Texto de Júlia Wasko

