O cantor Bruno Mars se apresentou no The Town, novo festival de música dos mesmos criadores do Rock in Rio, no último domingo (3). Entretanto, esta não foi seu único show e ele estará de volta aos palcos em São Paulo no próximo domingo (10). Para isso, os responsáveis pela contratação e cachê dos artistas precisaram se dedicar bastante para conseguir o artista.





Ao Estadão, o empresário Roberto Medina informou quanto custa o valor dos shows de Bruno Mars. O mesmo está na função de negociar os cantores internacionais, desde 1985, quando promoveu a 1° edição do Rock in Rio. "Nunca paguei tão caro por um show", afirmou.



Entretanto, um termo de confidencialidade impede que o responsável possa revelar quando o cantor cobra para suas apresentações. Já o NaTelinha apurou que o cachê do norte-americano gira em torno de US$ 1,5 milhão, cerca de R$ 8 milhões.

"O show que ele faz vale cada centavo. As surpresas acontecem o tempo todo", ressaltou Medina.

No próximo domingo, Bruno Mars estará novamente no Palco Skyline, e seu show tem previsão para começar as 23h, sendo esse o encerramento do último dia de festival.

*Texto de Júlia Wasko

