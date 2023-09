Reprodução/Instagram A modelo contou detalhes de sua relação intima com seu marido

A modelo Vera Viel, casada com Rodrigo Faro desde 2003, abriu seu coração sobre a vida amorosa e íntima do casal. Vera deixou claro que nunca conseguem "fazer sexo com hora marcada", já que ambos têm uma vida agitada e estão sempre com a casa cheia.



Em entrevista à revista Marie Claire, Vera contou como são os momentos íntimos do casal: "A gente faz sexo sempre na hora que dá. É tanta gente em casa", disparou.

"Os momentos mais tranquilos são quando estão na escola e quando não tem ninguém em casa. É mais fácil. Não dá para marcar horário. É sempre quando acontece. Quando tem uma brechinha", completou.

Apesar de muitos considerarem um tabu, a esposa de Rodrigo Faro reforçou que conversa abertamente com as filhas: "Eu converso sobre sexualidade com elas e já explico como deve ser. Não pode ter tabu. Tem que conversar e ser amiga para elas sentirem que a primeira pessoa que podem falar é a mãe".

"Me sinto feliz e abençoada. Minhas filhas são bênçãos e tenho muito orgulho pelas coisas que elas fazem. Não me dão trabalho", pontuou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko