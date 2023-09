Reprodução O ator fez diversas acusações contra o ex-namorado mas apagou tudo

Nesta segunda-feira (4), o humorista Marcus Majella, conhecido por seu papel como Ferdinando em Vai que Cola, fez um exposed do ex-namorado, Guilherme Porto. Nas redes sociais, o ator revelou que Guilherme manteve o relacionamento apenas por interesse, além de ter abandonado um cachorro no apartamento em que moravam. "A maricona do meu ex me acompanha igual novela aqui nos Stories", disparou.

Majella foi direto e reto e publicou um print das visualizações de seus Stories do Instagram, e dentre eles estava Guilherme. "A maricona do meu ex me acompanha igual novela aqui nos Stories", escreveu na imagem.

De acordo com o artista, o ex-namorado não ajudava com as despesas financeiras do condomínio em que moravam juntos, e que ainda arcava com os gastos da faculdade de Guilherme.

O casal esteve junto por quatro anos, mas o fim do relacionamento parece não ter sido mil maravilhas. Os dois assumiram o namoro em abril de 2018, e colocaram fim na união no início de 2022. Atualmente, o ex namora uma mulher e assumiu este relacionamento poucos meses após o fim da relação com o humorista.

Nos Stories, Majella relatou que o mesmo não o procurou para ter notícias do cachorro deles, deixado no apartamento do ator após o término. "Ele não é capaz de perguntar pelo próprio cachorro, que está há quatro meses sem vê-lo. Não quer saber nem se o Thanos está bem, como qualquer outro pai de pet faria (mesmo separado)", postou.

"Tem que ser um espírito muito ruim mesmo para cagar para um cachorro assim (e olha que a ideia de ter cachorro foi dele). Mas também nunca pagou uma ração enquanto estávamos juntos. Nunca pagou uma conta do veterinário", completou.

"Também não pagava uma conta de luz, condomínio, compras de casa, nada... Até a faculdade da maricona eu pagava. Então vocês já imaginam o tipo de ser humano, né?", indagou.

Acontece que minutos após publicar o desabafo, Majella optou por deletar as acusações dos Stories do Instagram. Mesmo assim, diversos internautas salvaram a imagem e tem circulado o conteúdo nas redes sociais.

