Reprodução Os conflitos familiares podem ser um dos motivos para sua calvície

Os problemas na Família Real britânica podem ser uma das causas da calvície do Príncipe Harry. De acordo com o especialista em problemas capilares Spencer Stevenson, o estresse excessivo que o filho de Diana Spencer enfrentou nos últimos anos é uma circunstância que provoca a queda capilar.



Em entrevista ao jornal Daily Star, o especialista explicou: "Lidando com toda a exposição que o cerca e sua vida, isso terá definitivamente impactado negativamente seu cabelo. Com certeza, o relacionamento com a família também acaba não ajudando os problemas capilares masculinos enfrentados por ele".

Nas redes sociais, internautas têm feito piadas e memes envolvendo o príncipe, que anteriormente tinha mais cabelo. Nas imagens, Harry apareceu em uma foto institucional publicada no site de uma empresa que ele é sócio com mais fios.

"Ele está claramente melhorando a aparência de seu cabelo usando fibras Nanogen, que são uma arma das celebridades para disfarçar a queda de cabelo", disseram.

Após seu casamento com a atriz e duquesa Meghan Markle, em 2018, o príncipe vem enfrentando conflitos públicos com a FamíliaReal. Em janeiro de 2020, o casal renunciou suas funções reais e isso rendeu inúmeras discussões.

Meghan e Harry ainda fizeram uma série de críticas publicamente sobre os familiares ingleses, e acusaram um membro da realeza de cometer racismo. Além disso, protagonizaram uma série documental sobre a renúncia e a mudança de vida nos Estados Unidos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko