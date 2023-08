Reprodução Os filhos de Faustão e Gugu Liberato poderão estrear na emissora

Após a saída de Faustão da Band, seu filho, João Guilherme Silva, pode ganhar um programa próprio. Uma equipe da emissora já estaria trabalhando no projeto, que tem estreia prevista para outubro deste ano e será exibido nas noites de sábado. Já João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, também recebeu um convite.



João Guilherme estará no comando do Programa do João, nas noites de sábado na Band. A atração será independente e contará com a direção de Cris Gomes, Beto Silva e Renato Moreira. As informações são de Flávio Ricco, do R7.

Para isso, as gravações devem acontecer no Teatro Itália, em São Paulo. Ainda que o projeto e formato estejam em desenvolvimento, até o momento sabemos que a ideia é tornar esse um programa leve e descontraído.

O filho de Faustão já havia se destacado ao tocar o programa deixado pelo pai na Band, ao lado de Anne Lottermann, e demonstrou seu nervosismo na época: "Eu fiquei mais tranquilo depois. Eu relaxei! Porque com ele lá... Eu sou um cara que admiro muito ele, muito fã, e eu acho que eu não quero nunca errar na frente dele. Tem uma coisa de filho de tipo: 'Quero dar orgulho para o meu pai".

Por outro lado, João Augusto já havia demonstrado interesse de seguir os passos do pai como apresentador, e conversa com a Band sobre a possibilidade de comandar uma atração pela primeira vez. De acordo com o colunista, a emissora ofereceu a ele a mesma estrutura que João Guilherme terá em seu programa.

Enquanto estava no Brasil, o herdeiro de Gugu esteve na plateia do Altas Horas e ressaltou que tem intenção de seguir a carreira artística: "Eu penso sim. Gosto muito da televisão, da mídia".

Além disso, durante sua participação no especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, João informou que essa é sua paixão. "Sempre tive um interesse por televisão, por comunicação em geral. Eu adoro essa alegria que tem nos palcos, na TV", explicou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko