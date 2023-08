Globo Ana Maria Braga se surpreende com sapato de Sabrina Sato





Sabrina Sato marcou presença no café da manhã do Mais Você nesta terça-feira (29). E não somente pela sua participação, mas a artista veio ao encontro de Ana Maria Braga com um look que surpreendeu a apresentadora. Apesar do vestido ser um modelo "comportado", a sandália da moça roubou toda a cena. Por volta das 10h a convidada chegou no estúdio impulsionando comentários da anfitriã:







"Pisou num coelho preto, e o coelho se espatifou e ficou sobrando para tudo quanto é lado. Amei!", divertiu-se Ana Maria, ao falar sobre a sandália de Sato.

Vale lembrar que a última vez em que Sabrina esteve no matinal, a modelo optou por usar um baby doll todo estiloso. Durante o papo, Ana Maria lembrou que Sabrina já mostrou o seu closet no programa e falou sobre o estilo da amiga. "Desde criança gostava de sair chamando a atenção", ressaltou Sabrina.

Inclusive, por via de curiosidade caro leitor, eis os valores dos looks usados por Sabrina nesta manhã: o vestido, da marca Khaite, custa a bagatela de US$ 880 (aproximadamente R$ 4.276). Já a sandália, da mesma grife, sai pelo valor exato de US$ 1.200 (em torno de R$ 5.832).

A sandália que diferente. — Ruth💜 (@ruccia_ruth) August 29, 2023





* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho