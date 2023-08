Reprodução/SBT O ex-reality passou por uma mudança radical ao realizar procedimentos estéticos

Nesta quinta-feira (17), o ex-participante de reality Rafael Ilha chocou os internautas e viralizou nas redes sociais ao mostrar o resultado de sua harmonização facial ao vivo no programa Fofocalizando, do SBT. Mas ao contrário das demais personalidades que fizeram o procedimento no programa, o cantor foi mais elogiado que criticado. "Tá a cara do Fogaça", comentou um dos usuários no Twitter.

O cantor de 50 anos surpreendeu os telespectadores com a mudança de visual e transformação de rosto, inclusive deixando todos os participantes do programa sem palavras. Nas redes sociais, os fãs se mostraram surpresos positivamente com a transformação.

"Caramba o Rafael Ilha ficou maravilhoso, parabéns pra essas médicas", comentou um dos usuários do Twitter. "Parabéns. Que trabalho fantástico. Ficou muito natural. Até agora foi o que ficou melhor. O Rafael ficou muito charmoso", elogiou outro.

Já outros deixaram claro que não curtiram o resultado: "Rafael Ilha é a nova vítima da harmonização do #FofocalizandoNoSBT", disse outro. "Tá a cara do Fogaça", escreveu outro. Muitos também comentaram que não viram muitas mudanças significativas.

antes e depois do Rafael Ilha #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/Fpr10vwJu9 — Nem Rola ou Enrola 📢 (@nemRolaOuEnrola) August 17, 2023





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko