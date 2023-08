Reprodução/Youtube A empresária contou mais sobre sua vida pessoal

Após ser cancelada e se envolver em polêmicas com ex-paquitas, a empresária Marlene Mattos foi entrevistada por Nicole Bahls e revelou detalhes de seu passado triste e pobre. "Eu não podia pensar que eu ia ser diretora de televisão", revelou.



No décimo episódio do Casa Bahls, a diretora contou mais sobre sua infância. "Não, não vi cama. Eu vi cama quando eu vim pro Rio. Nem na casa dos outros. Eu não ia na casa de ninguém que tinha cama".

De acordo com a empresária, ela tem sete irmãs por parte de mãe, que teve no total 12 filhos. "Eu nasci na casa da minha vó e cresci na casa da minha vó. Eu só conheci minha mãe com 14 anos", disse.

A diretora ressaltou que sua mãe morreu há cerca de 40 dias, e se casou quatro vezes. "Minha vó mandou ela pra cá pra ela não se encher de filho, e ela se casou com o meu padrasto", afirmou.

Marlene contou que entrou na carreira profissional como datilógrafa e nunca pensou que seria diretora. "Na minha casa nunca teve televisão. Eu andava 2 km para ver televisão na janela da casa da única pessoa que tinha televisão no meu bairro. Então eu não podia pensar que eu ia ser diretora de televisão", ressaltou.

Com isso, recebeu um conselho para investir em si mesma e assim fez, passando em diferentes funções na televisão. "E aí não tenho tempo pra ser modesta, eu cheguei porque eu investi em mim", desabafou.

Já sobre planos futuros, a diretora contou que enquanto estiver viva vai estar em diferentes áreas: "Enquanto eu tiver viva eu fico fazendo coisas. Eu sempre penso em fazer coisas. Esse projeto que eu fiz pra você, que é Turistando com Nicole, a gente vai andar por aí tudo, mostrando novos destinos".





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko