Repórter da Globo, Danielle Zampollo foi hostilizada por um policial militar enquanto trabalhava em uma comunidade do Guarujá, no litoral de São Paulo. Tudo indica que a profissional estava ali para apurar histórias de violência policial na região. Desde que um membro da ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) morreu na cidade há alguns dias, cerca de 16 pessoas foram assassinadas em operações policiais.







Nas imagens, Danielle percebe a abordagem do homem: "Pode me filmar", disse ela. Ele retruca: "A senhora não precisa falar, eu sei o que você pode fazer e sei o que eu posso fazer. No meio da abordagem, na periferia, é isso que acontece", rebate ele.

O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais em que alguns internautas reclamaram que Danielle estava lá para incriminar policiais. No entanto, outro grupo afirmou que a jornalista tem todo o direito de circular por ali para fazer seu trabalho.

Confira o momento:

