De férias nos Estados Unidos com amigos, Juliette aproveitou parte do trajeto para acompanhar seu ficante Kaique Cerveny em uma competição de crossfit. O atleta participou de uma etapa esportiva na cidade de Madison, em Wisconsin, e foi visto pela cidade neste sábado (5) ao lado da campeã do Big Brother Brasil 21.











Reprodução Juliette e Kaique nos Estados Unidos

Nas redes sociais, Juliette se justificou porque passou pelo estado de Wisconsin antes de conhecer os parques da Disney, em Orlando, na Flórida. "Ainda não estou em Orlando, vim dar uma paradinha em Madison. Pois é. É que tem uns amigos aqui", falou ela.



Já Kaique também falou rapidamente com seguidores no Instagram. Sem citar Juliette, o atleta afirmou que tiraria o dia para conhecer a cidade. Por conta da competição, o jovem estava concentrado no hotel.













História antiga de Juliette

Kaique e a cantora já foram flagrados algumas vezes por círculos sociais no Rio de Janeiro.

A primeira vez aconteceu como convidado do aniversário da apresentadora Ana Clara no começo do ano. O casal também já curtiu um show de Chico César e Geraldo Azevedo e Marina Sena na Cidade Maravilhosa.

Por conta desses flagras, o atleta de 24 anos já teve que passar por algumas saia-justas envolvendo a famosa. Ele foi questionado por uma jornalista sobre seu affaiar com Juliette enquanto participava de uma competição de crossfit em maio.

"E a Juliette?", perguntou a repórter no meio da entrevista . "Vamos falar de crossfit", disparou ele. O vídeo do trecho da conversa viralizou nas redes sociais e alguns fãs da cantora ficaram impressionados com o físico do atleta.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.