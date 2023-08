Reprodução A apresentadora chegou a se desculpar ao vivo

Nesta sexta-feira (4), a ex-dançarina Scheila Carvalho cometeu uma gafe ao vivo durante o programa Encontro, na Globo. Ao lado de seu marido, Tony Salles, o casal se distraiu com o celular e causaram um clima constrangedor no estúdio.



Após questionamentos da apresentadora Patrícia Poeta, o casal comentou sobre o início do relacionamento e como se conheceram, quando Tony desviou sua atenção para o celular que estava no sofá do estúdio. Sua esposa logo percebeu e não conseguiu se concentrar na resposta.

"A gente namorou bastante, viu, Pati... Não é, amor? A gente namorou...", comentou Tony. "Foram... De namoro, seis anos", completou Scheila.

Mesmo com a resposta atrapalhada, a ex-dançarina explicou o ocorrido: "Ôh, gente, desculpa aí! Deu um alarme aqui no celular!".

Com isso, internautas perceberam que o casal deixou Patrícia Poeta no vácuo, mas a apresentadora do Encontro logo compreendeu a situação. "Não, tudo bem! Acontece! Programa ao vivo é isso!", disse.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko