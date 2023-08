Divulgação/SBT Patrícia Abravanel e Daniela Beyruti no Foguetinho do Especial de 60 anos do Programa Silvio Santos





Ao contrário do que andam dizendo por aí, o SBT está, sim, se movimentando para trazer novidades ainda neste ano e fortalecer programas próprios, com o objetivo de potencializar sua audiência e atrair mais anunciantes. Além do resgate do Qual É a Música?, antecipado pela coluna, a emissora de Silvio Santos voltará a produzir o game Sim ou Não, famoso pelo apelido de "jogo do foguetinho".





A coluna teve acesso às páginas do Registros de Marcas e Patentes no INPI e vimos que a emissora deu entrada no registro do nome Super Game Sim Ou Não em 24 de maio deste ano. Além do título, o SBT também registrou o logotipo que será utilizado, que conta com um foguetinho contornando um planeta, que carrega o nome da atração.

Reprodução Logotipo do quadro Super Game Sim ou Não

Entre as especificações do registro consta apenas a seguinte informação: "administração de negócios de programa de reembolso para terceiros". Basicamente, trata-se de um quadro televisivo em que os participantes serão beneficiados com algum prêmio.



Vale lembrar que o quadro nasceu dentro do Domingo no Parque, e que recentemente teve uma remontagem nostálgica no especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, que contou com a participação de Daniela Beyruti, atual vice-presidente da emissora, revivendo um dos momentos mais icônicos da história da atração.

Ao longo dos anos, o formato foi e voltou do SBT, em diferentes programas. A última vez, ao que consta, a brincadeira fez parte do Domingo Legal, já sob o comando de Celso Portiolli, em 2009, e contava com a participação de pessoas famosas, como Maisa e Larissa Manoela.

A coluna apurou que o formato está sob os cuidados da produção do Programa Silvio Santos, mas não se sabe se ele ficará de fato nesta atração assim que entrar em execução. Também procuramos o SBT para ter mais detalhes, mas até a publicação deste texto não tivemos uma resposta.