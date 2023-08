Reprodução O executivo não está mais entre os funcionários da empresa

Em um processo de reestruturação em sua ala executiva, a CNN Brasil teve mais uma baixa na última quarta-feira (2): Maurício Kotait, que ocupava o cargo de vice-presidente Comercial desde agosto de 2021. Ontem, o acordo chegou ao fim e sua saída foi comunicada aos funcionários do canal em um boletim interno.



Em um comunicado enviado a funcionários, a empresa confirmou a saída de Maurício do time. "A CNN Brasil e Maurício Kotait, vice-presidente Comercial, informam o encerramento de seu contrato, de maneira amigável", explicou.

"Após dois anos de excelentes serviços prestados, sempre com profissionalismo, ética e ótimo relacionamento com os clientes parceiros, Maurício foi responsável pelo fortalecimento da presença da CNN Brasil no mercado publicitário", completou a nota.

João Carlos Camargo, chairman da CNN Brasil, aproveitou o comunicado para agradecer ao ex-executivo pelos anos dedicados ao canal: "Maurício é um profissional de excelência e inquestionável competência. Desejo a ele boa sorte em seus novos desafios".

Já Maurício Kotait agradeceu pelo tempo em que esteve na empresa. "Foram dois anos incríveis junto a um hardnews de enorme credibilidade. Agradeço aos amigos da CNN e principalmente à agências e clientes", declarou.

Esta é mais uma mudança grande no organograma da empresa, que há poucas semanas perdeu Leandro Cipoloni, vice-presidente de Jornalismo que ajudou a fundar o canal no Brasil. Em seu lugar, de maneira interina, está Virgílio Abranches, que tem corrido contra o tempo para ajustar os problemas da CNN.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko