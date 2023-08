Reprodução/SBT O cantor mudou seu visual radicalmente

Frank Aguiar esteve no programa Fofocalizando nesta quinta-feira (3) para participar do quadro de transformação, que tem se tornado um hit nas redes sociais, e mostrou o resultado ao vivo. Além de exibir as mudanças no rosto por conta de uma harmonização facial, o cantor cortou o cabelo e chocou os telespectadores. "Estou pegando aquele sentimento de desapego", revelou.





Ao vivo, a apresentadora Chris Flores abriu uma enquete para saber se o público apoiava o corte de cabelo. "Ai, Meu Deus. O cabelo de milhões está aqui. 30 anos de cabelo, você tem certeza que vai cortar?", indagou.



"30 anos de carreira, de cabelo comprido, agora eu estou pegando aquele sentimento de desapego, de aceitar tudo. Está tudo certo", respondeu o cantor.

Pouco tempo depois, a jornalista pediu para o artista se virar e revelar o resultado da mudança de visual. "Qual a sensação?", questionou. "Rapaz! A sensação é exatamente de se permitir. Carinha de 33 agora", brincou o músico.

Nas redes sociais, os internautas reagiram à transformação, inclusive fazendo comparações. "Frank Aguiar ficou a cara do David Brazil", reagiu um deles. "E não é que o Frank Aguiar cortou o cabelo depois de 30 anos", comentou outro.

CHEGOU O MOMENTO, GENTE!!!! Frank Aguiar cortou o cabelo ao vivo no palco do Fofocalizando!



"Vou transformar em uma joia a pedido do Pelé" #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/HMOMCyuQUf — Fofocalizando (@pfofocalizando) August 3, 2023





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko