Reprodução/Globo A apresentadora deu sua opinião sobre a novela

Nesta quarta-feira (2), a apresentadora Ana Maria Braga ficou indignada e deu sua opinião sobre a novela das nove da Globo. "Terra e Paixão está virando um thriller [suspense], né? Matam gente todo dia", disparou.



Como forma de tentar aumentar os índices de audiência, Terra e Paixão tem apresentado inúmeras reviravoltas, mas nem isso tem agradado todos os telespectadores, incluindo Ana Maria Braga.



A apresentadora do Mais Você ficou indignada com mais uma tentativa de atentado contra Caio, personagem de Cauã Reymond, e fez seu desabafo ao vivo sobre o tom da novela de Walcyr Carrasco.



"Todo dia a Ana Maria vira para mim e diz: 'É sério que vai acontecer isso?'", brincou Tati Machado, que também participou do programa. "Ontem eu já vi que rolou uma outra personagem que parece que está voltando, a mãe do Caio. Já tem atriz? Eliane Giardini está chegando? Avisa ela para tomar cuidado com a Irene (Gloria Pires)", questionou a apresentadora.



Tati ainda contou que Caio falará para Aline (Barbara Reis) que precisa dar um tempo no relacionamento por conta do casamento de Graça, e Ana Maria mostrou novamente seu descontentamento. "E que graça tem isso?", disse.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko