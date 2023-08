Reprodução/Youtube O executivo foi contratado pela emissora como diretor comercial

Após a saída de Maurício Katait, publicada com exclusividade pela coluna, a CNN Brasil acaba de definir o executivo que assumirá a Diretoria Comercial do canal: Angelo de Sá Jr acaba de ser contratado e já assumiu a vaga. Conhecido no mercado, já passou por grandes empresas de comunicação, como Veja, Exame, Valor, Bandeirantes, Indoormidia e WeOOH.





Nesta função, Angelo será responsável por manter a empresa em um alto nível no patamar com os demais veículos de comunicação do Brasil em relação ao mercado. Além disso, deverá colocar a CNN Brasil conectada a diferentes e modernas práticas de conteúdo e atendimento ao mercado publicitário.

Para isso, focará na entrega qualificada e customizada para anunciantes que desejam ter suas marcas e nomes veiculadas a conteúdos da CNN Brasil.

Em um comunicado, a emissora informou: "A nova Diretoria Comercial irá se reportar à Vice Presidência de Gestão e Negócios, liderada por Jercineide Castro e Sérgio Maria, que assume a Vice-Presidência de Digital e Inovação".

Sérgio já está na CNN Brasil há três meses como consultor e agora foi promovido para exercer o cargo e assumir o desafio de auxiliar no crescimento da empresa no segmento digital.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko