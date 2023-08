Reprodução/Instagram A ex-participante do Dança dos Famosos não está mais no Rio de Janeiro

A atriz Rafa Kalimann está de malas prontas e voltando a morar em São Paulo após ficar um tempo no Rio de Janeiro, enquanto realizava as gravações do programa Dança dos Famosos. "Eu tô voltando pra São Paulo", revelou.



O jornalista Rafael Godinho compartilhou a notícia em seus Stories no Instagram. Em um encontro com a amiga de longa data, os dois comentaram sobre a mudança. "Já ficou conhecida como a PR dos famosos lá no Rio, agora é aqui", disse.

Já a ex-BBB mostrou-se animada com a mudança: "Agora as festinhas que rolar, já serão aqui", avisou.

Em janeiro, Rafa compartilhou que estava se mudando para o Rio de Janeiro, e que esse seria um de seus sonhos. A vice-campeã do BBB 20 saiu de São Paulo para participar do reality show Dança dos Famosos.

No começo de julho, a atriz foi finalista da atração junto ao dançarino Fernando Perrotti. Suas apresentações foram extremamente elogiadas pelos internautas, que demonstraram curtir a mudança na vida de Rafa e foco na dança.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko