Divulgação A atriz estreia no no elenco de uma comédia romântica

Após anunciar em junho que não renovaria seu contrato com a Globo, a atriz Larissa Manoela já emplacou seu primeiro trabalho fora da emissora. No dia 2 de novembro, a artista estreia no cinema com a comédia romântica Tá Escrito.



O filme será protagonizado por Larissa, que interpreta Alice, uma menina do signo de Leão, que é insegura e não gosta dos holofotes --o que contraria bastante as características dos leoninos. Ao lado de sua mãe (Karine Teles) e seu irmão (Ken Vechiatto), ela enfrenta diversas aventuras.

Assim como na vida real, na trama Alice de envolve com o ator André Luiz Frambach, mas se frustra com o fim do relacionamento, até receber um presente.

Alice ganha um livro que promete tornar realidade qualquer previsão astrológica escrita nas páginas em branco. Com isso, a garota vira um fenômeno online e deixa o mundo ao seu redor de cabeça para baixo.

Para tornar o filme ainda melhor, a atriz estará ao lado de Caroline Dallarosa, Victor Lamoglia, Richard Abelha, Hamilton Dias, Emira Sophia, Vittoria Tosi e Thuany Parente.



A comédia romântica é uma produção da Paris Entretenimento em coprodução com a Globo Filmes e Globoplay, e distribuição da Paris Filmes, e os telespectadores podem assistir a partir do dia 2 de novembro nos cinemas.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko