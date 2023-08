Reprodução/Instagram Paquita por 5 anos no programa de Xuxa, Bianca Rinaldi elogiou coragem da apresentadora em documentário





Bianca Rinaldi relembrou sua relação com Marlene Mattos quando tinha apenas 15 anos, no Xou da Xuxa. A artista contou que na época de paquita "todo mundo sofria bullying" de alguma forma, mas a apresentadora era a mais afetada porque estava à frente de tudo.







"Ali todo mundo passou por muitas coisas, mas ninguém passou mais que a Xuxa, que é quem convivia com ela 24 horas e estava à frente de tudo. O bullying, as broncas, aconteciam para todo mundo, mas a Xuxa sofria muito mais porque ela era o carro-chefe, a Marlene estava ali por ela", explicou em entrevista à Quem.

A atriz, que está acompanhando Xuxa, o Documentário, elogiou o fato de a rainha dos baixinhos revelar o que acontecia nos bastidores de seus programas e da conturbada relação com Marlene Mattos. "É muita coragem dela e muita disponibilidade com o outro de expor tudo realmente para um bem maior. Eu bato palmas", pontuou, afirmando que sua relação com a ex-diretora era profissional.



Bianca conta que tem se divertido em ver cenas antigas de Xou da Xuxa e Xuxa Park. "É gostoso relembrar 'ah, esse show, lembra que legal', ver um show para cem mil pessoas", diz ela, que ficou cinco anos ao lado de Xuxa, no que foi sua transição da ginástica artística para o mundo do entretenimento.





