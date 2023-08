Reprodução/Instagram Dudu Camargo nega que tenha saído com garoto de programa e afirma: 'Nunca vi pessoalmente'





















O nome de Dudu Camargo está no centro de mais uma polêmica. Não sendo o bastante ter limpado suas fezes em uma toalha no camarim do SBT , veio à tona que o jovem teve uma indisposição estomacal na hora do sexo com um garoto de programa. Arthur Mondelo seria a pessoa que experenciou o momento desagradável e, diante disso, vem revelando detalhes sobre o caso nas suas redes. Mas o pupilo de Silvio Santos não gostou e disse que tudo não passa de uma mentira.







"Sou eu sim, o acompanhante que saiu com o apresentador, que o apresentador não aguentou e ploft ploft. Eu não contei para as pessoas que eu atendi o apresentador e ele cagou em mim", revelou Arthur em uma live.

"A hora que eu acendi a luz na casa, eu vi que ele estava escondendo o rosto. E eu falei pra ele: 'Você trabalha de quê?' E ele percebeu que não era estranho pra mim. Ele falou: 'Eu trabalho numa rádio'. E aí, no mesmo momento, ele colocou o óculos e falou assim: 'Mas eu não sou apresentador'. E eu falei, putz, é o Dudu Camargo”, expôs.

Mas em entrevista a IstoÉ Gente, o comunicador alegou: "Nunca tive nenhum tipo de contato pessoal, amoroso, sexual ou virtual com esse suposto garoto de programa. Não conheço pessoalmente, nem troquei mensagens com ele. Me chama atenção alguém, sem nenhuma prova, gerar tanta fake news. Devemos combater e não propagar esse tipo de notícia falsa", disse Dudu em seu pronunciamento.

Dudu Camargo, que comandou o jornalístico Primeiro Impacto por quase sete anos, foi demitido do SBT no início de junho deste ano.

O motivo da demissão de Dudu Camargo seria seu péssimo comportamento nos bastidores e também um episódio de mal-estar do apresentador defecando em seu próprio camarim. Ele teria se limpado com uma toalha, mas não jogou o pano no lixo e o escondeu atrás de um micro-ondas.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho