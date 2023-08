Reprodução/Instagram Tainá Haines foi a única atriz brasileira no filme live-action 'Barbie' e relata experiência no elenco do longa

Tainá Heines é a nossa Barbie brasileira no elenco do live-action de Greta Gerwing! O longa, que já ultrapassa a marca de U$ 800 milhões em bilheteria mundial, revela-se como a maior estreia de 2023. E para explicar como conseguiu um papel na Barbielândia, a atriz conta que a convidaram para um "projeto da Barbie" por e-mail e que, a príncipio, não entendeu o que era.







"Imaginei que seria uma coisa mais modelo, realmente não tinha noção. Foi o meu primeiro trabalho depois de três meses. Perguntei para a agência o que teria que preparar e me falaram que dariam as informações quando chegasse lá. Me preparei mentalmente, me arrumei e fui super bonita. O teste foi feito na Warner Bros., então eu sabia que era uma coisa grande e normalmente é filme", relatou em entrevista à Marie Claire.

Inclusive, para completar, quem comandou o processo seletivo foi a própria Greta Gerwing: "Fiquei em choque porque amo muito o trabalho dela. Acho uma pessoa incrível. Me deu até uma ansiedadezinha. Ela gostaria que estivéssemos relaxadas. Queria que fôssemos o que a gente é com postura de modelo, ela passou isso antes de entrarmos para a sala", contou.

E acrescenta: "A Greta não estava chegando pertinho de cada uma para ouvir a conversa, ela queria ver o jeito que a gente mexia, conversava. Fiz o teste metade em inglês e metade português. Foi tão espontâneo e natural que não senti que estava atuando. Estava realmente sendo eu, do jeito que sou. Vi que ela estava olhando para a gente bastante e percebeu que estávamos falando outra língua. Isso foi uma coisa que nos destacou", disse.





















Atuar com Margot Robbie

"A Margot Robbie sempre foi muito profissional. Ela era sempre muito educada. Foi uma relação de muito respeito. Ainda não tinha sido divulgado os atores do filme e eu contracenei com muita gente que nem imaginava. Logo nos meus primeiros dias de gravação, contracenei com alguns atores da série Sex Education, a Emma Mackey, Ncuti Gatwa e Connor Swindells. Isso não estava na mídia", disse.

* Texto de Lívia Carvalho

