Reprodução/Michel Jesus/Câmara dos Deputados As apresentadoras riram de situação envolvendo a deputada

Nesta quarta-feira (2), os apresentadores da GloboNews, riram da situação em que a deputada Carla Zambelli se encontra. Daniela Lima, Camila Bomfim, Leilane Neubarth e Valdo Cruz debocharam de Valdemar Costa Neto, que comentou sobre política que foi alvo de busca e apreensão.



"Sabe o que eu to ouvindo na minha cabeça? Aquele meme, tu tu tu tu tu tu do Titanic afutando, da flauta", disparou Daniela Lima, aos risos.

Já a apresentadora Leilane Neubarth revelou: "Eu tenho a impressão que a mãozinha ó, ó a mãozinha escorregando ó ó ó".

O pessoal do #ConexãoGlobonews tá bem solidário ao dia difícil da deputada Carla Zambelli, né? 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/pUmBH9fIBb — Muka do Space 🎙️ (@falamuka) August 2, 2023





Na ocasião, os apresentadores comentavam sobre as declarações do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em relação à operação da Polícia Federal realizada contra a deputada Zambelli. "Não concordamos com eventuais erros cometidos por parlamentares do partido", disse.

A política foi alvo de busca e apreensão em operação que investiga a invasão aos sistemas do Conselho Naiconal de Justiça. De acordo com o relatório da Polícia Federal enviado ao Supremo Tribunal Federal, a equipe de Zambelli pagou R$ 13.500 ao hacker Walter Delgatti Neto.

Qualquer operação da Polícia Federal determinada pelo Supremo Tribunal Federal deve seguir rigorosamente a Constituição e se fundamentar em indícios reais de irregularidades. Não concordamos com eventuais erros cometidos por parlamentares do partido, mas queremos que lhes sejam… — Valdemar Costa Neto (@CostaNetoPL) August 2, 2023

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko