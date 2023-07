Reprodução/Instagram Influencer trans detalha relação íntima de Neymar e Pedro Scooby, amigos de longa data









Em meio às relevações dadas por Sophia Barcley no programa Chupim, da rádio Metropolitana FM, a influencer transexual expôs relação íntima entre Neymar e Pedro Scooby, amigos de longa data. A cantora afirmou nessa terça-feira (25) que participou de uma noite quente ao lado dos dois e de outra mulher a convite do jogador, que sugeriu sexo em grupo.





"O quarto estava todo escuro, começou com chupadinha no peito, roupa para lá, para cá", afirmou Sophia, que confessou, inclusive, que teria presenciado uma cena inimaginável. "Um comendo o outro. Neymar e Pedro Scooby. Os dois se comeram. Subiu um cheiro de bosta naquele quarto, acho que não fizeram a chuca direito", entregou.

Os apresentadores pediram para que ela contasse mais detalhes: "Se pegaram! E depois eu entrei no meio, eu e uma menina lá fomos no meio"."E daí eles passaram a ser ativos na relação?", questionaram.

"Isso, os dois, mas se beijavam também. Todo mundo se beijava, nós éramos um quarteto ali", detalhou. "Era sem limites, sem barreiras […] Eu só ouvia os gemidos", acrescentou.

Quando questionada sobre provas, a artista disse que a conversa aconteceu em uma conta no Instagram, mas ela não tem mais acesso ao perfil. "Enfim, eu não tô aqui para tirar ninguém do armário não, mas vai ficar só pra mim? Só a Sophia ficou com Neymar? Só a Sophia, gente? Fala logo que vocês ficaram também", finalizou.

Sophia Barclay, de 23 anos, teve seu nome entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, após confirmar que ficou com com Neymar Jr. em uma festa e quase fechou um "contrato de sigilo" para não revelar nada.

Ainda no programa, a famosa revelou já ter namorado com um ator da TV. "Eu e o Thomaz Costa tivemos uma relação de três meses. Ele é agressor. Eu tenho um processo em sigilo na Justiça com gravações dele me enforcando", emendou.





* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho