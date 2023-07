Reprodução/Instagram A atriz tem enfrentado problemas familiares após rompeu os vínculos com sua mãe

A atriz Larissa Manoela iniciou uma auditoria para investigar onde sua fortuna foi parar enquanto ainda estava sob tutela de sua mãe e ex-empresária, Silvana Taques. A atriz iniciou a carreira artística com apenas seis anos, e até o começo do ano ainda tinha a carreira controlada pela mãe. Entretanto, o rompimento do vínculo pessoal e profissional entre elas, fez com que a artista se questionasse sobre as atitudes de sua mãe em relação a seu patrimônio e bens.

Ainda neste ano, Larissa compartilhou com seus seguidores que passou a agenciar sua própria carreira. Com isso, a atriz visa saber o que sua mãe fez com o seu dinheiro enquanto ainda era menor de idade.

De acordo com o jornalista Leo Dias, todo o patrimônio da cantora estava sob tutela de Silvana até sua filha completar 18 anos. Inclusive, a mãe da artista lhe dava uma mesada, para controlar os gastos e recursos da filha, justificando que estava mantendo a saúde financeira da Larissa bem controlada.

Já as suspeitas começaram em 2022, quando a atriz descobriu que Silvana havia vendido sua mansão de R$ 5,3 milhões em Orlando, nos Estados Unidos, sem o seu consentimento. A casa foi comprada por Larissa, mas estava no nome de sua mãe.

Os problemas familiares não deixaram de transparecer ao público, que rapidamente percebeu que as duas não se seguiam mais nas redes sociais ainda em janeiro. Após quatro meses, Larissa revelou que estava cuidando da própria carreira, levantando ainda mais suspeitas de uma possível confusão entre as duas.

"A fase próspera reflete nos bons números conquistados. Essa parte da gestão da carreira sempre me interessou. Eu gosto de me envolver em todos os projetos que estou, então, fez muito sentido e foi um processo natural estar a frente das decisões artísticas e comerciais. Ambos os universos caminham juntos", afirmou na ocasião.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko