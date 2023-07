Reprodução Evelyn Montesano revela experiência em atuar na novela das nove da Globo, Terra e Paixão

































A atriz Evelyn Montesano já atuou em diferentes trabalhos na Globo . Mas após compor o elenco de cinco novelas na faixa das seis e das sete da emissora, agora a profissional estreia no horário mais nobre da televisão brasileira: na trama das 9, Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco.





No folhetim, Evelyn dá vida à secretária do médico e teve a oportunidade de contracenar ao lado de Gloria Pires e Rainer Cadete. Na cena em questão, a história mostra a saída de Petra (Debora Ozório) da clínica de reabilitação. A profissional conta a experiência:

"Dos três horários de novelas da Globo o horário das nove era o único horário onde eu nunca tinha atuado. Estou recebendo inúmeras mensagens, super positivas, após a minha aparição em Terra e Paixão, as pessoas falando que adoraram a cena, que gostaram muito de me ver na novela das nove, meu Whatsapp e o meu direct estão lotados. É muito bom receber esse carinho das pessoas. Só tenho a agradecer", disse.

Montesano ainda ressaltou sobre como foi estar em cena com Gloria Pires. "Gloria é uma das maiores atrizes desse país. É muito querida e admirada por todos os brasileiros, além de ser uma excelente profissional! É uma honra sem tamanho para qualquer ator poder contracenar com ela", finalizou.

O telespectador pôde ver o trabalho de Evelyn Montesano na Globo em Rock Story, Pega Pega, Orgulho e Paixão, Salve-se Quem Puder e Além da Ilusão.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho