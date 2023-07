Reprodução/Instagram A atriz comentou nos Stories sobre o assunto

No último domingo (23), a atriz Karin Hills recorreu aos Stories do Instagram para comentar sobre a confundirem com outras artistas pretas, como as cantoras Vanessa Jackson e Aline Wirley. "As pessoas realmente acham que preta é tudo igual", desabafou.





Após acompanhar a estreia de uma amiga no teatro em São Paulo, a ex-cantora do grupo Rouge contou mais um dos episódios de racismo estrutural que vivenciou.

"Eu não tenho problema algum. Quem topa comigo em evento sabe. Eu sou super de boa assim. Chamo pra falar, na maioria das vezes eu falo sem distinção de canal de comunicação, porque hoje em dia todo mundo virou tudo né?", disse.

"Mas eu fico chocada com isso. Cara, eu nunca sou eu. As pessoas vem falar comigo porque olham minha imagem e dizem que me conhecem de algum lugar, mas estão sempre errando meu nome. Ninguém é obrigado a saber quem eu sou, mas pelo menos se informa bicho", completou.

Ainda no vídeo, Karin se mostra indignada com os últimos acontecimentos: "As pessoas não enxergam que isso não deixa de ter um lugar racista assim, saca? As pessoas realmente acham que preta é tudo igual. É a terceira vez essa semana que as pessoas me abordam pra poder me entrevistar e falar 'Vanessa?'. Aí as minhas amigas falam que eu sou sarrista, então já vou levando 'Jackson? Olha eu não sou a Vanessa'", explicou.

A compositora inclusive contou um episódio em que foi confundida com Aline Wirley, sua amiga do grupo Rouge. "E a parada não é nada sutil, saca? É que ninguém se manca mesmo. 'Você fez Elsa não fez? Aquele musical... Você fez Elas né?'", finalizando dando mais exemplos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko