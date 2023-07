A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 24 a 28/07

Quinta-feira, 27 de julho

Após ler a mensagem, Vera pergunta se Romeu está saindo do castigo; Romeu diz que quem mandou a carta quer encrenca. Julieta consegue enganar a mãe para não abrir a carta. Amanda e Enzo voltam para casa e se deparam com os filhos dormindo. A sós com Bernardo, Vera diz que tem dedo dos Campos no sumiço do tablet. Bassânio conserta a fonte abandonada que estava desativada. Em busca de encontrar o suspeito da invasão do apartamento, Vera solicita as imagens da câmera de segurança do hall para Fausto. Ian repassa a história do tesouro às amigas; em seguida, eles escutam uma conversa entre Fred e Bernardo falando sobre tesouros, que na verdade, são os registros valiosos dos moradores de Castanheiras para o Instituto. Daniel mostra o projeto do restaurante para Bernardo após as sugestões de modificações do arquiteto. Telma vai trabalhar toda produzida a fim de encontrar Mauro. Bassânio comenta com Pórcia que a viu ensinando Libras para o Vitor e ficou triste; Pórcia pergunta se Bassânio quer voltar a aprender e ele aceita. Telma oferece o serviço de fisioterapeuta para Mauro na futura academia do rapaz e ele aceita; Telma o manda anotar o número dela. Ellen, Ian e Nath procuram pelo tesouro perdido e acabam entrando na antiga casa de Telma, futuro Instituto Casa de Castanheiras. Ellen, Ian e Nath encontram o MP3 de Plínio Gaspar, pai de Ellen. Crânio leva a gangue Pedalzera para o mercado da família; Glaucia e Vera não gostam da atitude do menino. Após arrumar a fonte, Bassânio marca encontro surpresa com Julieta e Romeu que ficam felizes vendo a fonte ativa. A gangue Pedalzera bagunça no Monter Mercado. Romeu vai embora da fonte e Julieta recebe um bilhete com uma mensagem crítica envolta de uma pedra.