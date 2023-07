Reprodução/Bob Wolfenson Angela Ro Ro suspeita assassinato de Gal Costa









Após a jornalista Hildegard Angel iniciar um movimento e pedir a autópsia no corpo de Gal Costa , morta em novembro de 2022, sobre a série de acusações contra a viúva da cantora, Wilma Petrillo, Angela Ro Ro suspeita que a artista tenha sido assassinada pela ex-empresária.





Angela deu sua opinião nas redes sociais ao responder o comentário de um internauta na publicação de Hildegard sobre o assunto. O post dizia: "Começa a incomodar entre alguns verdadeiros amigos da saudosa Gal Costa, o silêncio dos Doces Bárbaros ante o desejo expresso de muitos de urgente exumação/necropsia dos restos mortais da cantora, após as revelações sobre o suplício que sofrera feitas pela revista Piauí", postou no Instagram com a legenda "Por que se calam?".





Diante disso, vários comentários começaram a surgir na publicação, sendo um deles, do internauta Marcio Debellian que dizia: "Essa postagem é desrespeitosa em muitos níveis. Uma pena você insistir nisso. Que Gal descanse em paz e tenha sua obra sempre lembrada e festejada", manifestou-se.

O comentário de Marcio engajou uma discussão em que Angela se envolveu. "TRAUMÁTICO É ENCOBRIR UM SUPOSTO CRIME!!", opinou em caixa alta para um internauta. "SIM!! PAREM DE OMISSÃO!! PODE TER HAVIDO CRIME ATÉ DE HOMICÍDIO!!", disse para outro, levantando suspeita.

Wilma é acusada de dar golpes financeiros, assédio moral e ameaças. Na reportagem assinada pelo jornalista Thallys Braga, na revista Piauí , as atitudes de da mulher pegaram os fãs da cantora de surpresa e causaram desconfiança sobre a causa da morte de Gal, já que o texto também revela uma informação inédita sobre o atestado de óbito da artista:

O documento cita duas causas presumidas, infarto agudo no miocárdio, tumor maligno e crânio e pescoço. No entanto, a causa não pode ser definida porque o corpo da cantora não passou por autópsia.

"A partir das revelações recentes, admiradores de Gal Costa adquirem uma consciência súbita de que a 'causa mortis' da cantora não nos convence. Queremos uma resposta clara", escreveu a jornalista Hildegard Angel em uma postagem no Instagram.

