Divulgação Mônica Martelli confessa que é necessário ter hora marcada para ter sexo no relacionamento

















Mônica Martelli precisa checar dia e hora para praticar sexo? Ao que tudo indica, a atriz não descarta a possibilidade. A famosa defendeu o hábito e refletiu sobre o "sexo agendado": "Por que não pode marcar um dia para ter um encontro?", questionou no Papo de Segunda, do GNT.









“A gente, quando está casado, quando está na convivência diária, tem uma tendência a adiar o afeto, adiar o amor, o encontro”, explicou.

A artista ainda replicou o estigma de que as relações sexuais são melhores quando espontâneas. “Para quem fala assim: ‘Gente, mas não é frio você marcar para transar?’ A questão é que a gente aprendeu que sexo bom é sexo espontâneo", disse.

Por fim, Mônica também defendeu os encontros agendados: "Se podemos marcar dia para tudo, como buscar o filho na escola, ir à terapia, praticar ioga, dentre outros, por que não marcar um dia para o sexo?", questionou.

Vale lembrar que, apesar de não ser casada, a atriz namora há quatro anos o empresário Fernando Altério.







*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho