Reprodução/Globo e Instagram A mentora estará na próxima edição de No Limite

Os perfis oficiais do reality show No Limite, da Globo, divulgaram as silhuetas de todos os participantes da nova temporada, que estreia ainda neste mês. Desde que as imagens se tornaram publicadas, o nome da empresária Amanda Momente já foi dado como certeiro no elenco.



A luz que bate no moicano rosa da foto publicada pela Globo, fez com que os fãs a admiradores da empresária já identificassem sua presença no elenco do reality show.

"Acabeiiiii de ver sua silhueta NO LIMITE", disse um dos seguidores. "Já tem minha torcida", comentou outro no perfil de Amanda no Instagram.



Amanda é especialista em inovação e desenvolvimento de produtos para o segmento Plus Size, e CEO e CO-fundadora da Wonder Size. Além de empresária, atua como mentora do Rede Mulher Empoderada e é ativista para a inclusão de gordos no esporte.

O reality show No Limite, produzido e exibido pela Globo, estreia no dia 13 de julho, sob o comando de Fernando Fernandes. Nesta edição, 11 anônimos e 4 famosos devem lutar pela sobrevivência no meio da floresta Amazônica para conquistar um prêmio em dinheiro.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko