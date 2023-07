Divulgação/Netlifx Italo Antonelli e Karen Bacic ficaram noivos no palco do Casamento às Cegas 3





Italo Antonelli teve seu momento de protagonismo na live do reencontro dos participantes do Casamento às Cegas 3, exibida na noite de domingo (2) pela Netflix. Após Karen Bacic explicar o motivo de seu término com Valmir Reis, ela anunciou que estava namorando o rapaz, e ele a surpreendeu com um pedido de casamento ao vivo, levando a internet à loucura. Mas toda a felicidade durou pouco, porque alguns podres do rapaz vieram rapidamente à tona.







A coluna recebeu prints de conversas entre Rodrigo Vaisemberg e Alisson Hentges, participantes da primeira e segunda temporada do Casamento às Cegas, respectivamente, e nelas contam relatos dos dois rapazes sobre uma noitada que eles tiveram na última sexta-feira (30), em uma balada de São Paulo. Os três saíram juntos, e Italo, ao que consta, "passou o rodo" e pegou geral.

"Tu tá vendo? O que o Italo fez? Tu lembra sexta?", escreveu Alisson pelo WhatsApp, rindo do pedido de casamento feito a Karen. "Lembro. Bizarro. Vi esse Italo pegando várias minas esses dias. Ele pegou até a Juliana. No RJ, eu vi ele pegando outra mina", respondeu Rodrigo na troca de mensagens.

"Quis seus minutos de fama. Moleque sexta-feira passou o rodo, e domingo tá pedindo a mina em casamento. Quis usar o protagonista para ganhar audiência, fez só para aparecer", comentou Rodrigo, indicando que Italo quis escalar na popularidade de Valmir Reis para ganhar notoriedade no programa.

Gabriel Perline Trocas de mensagens entre Alisson Hentges e Rodrigo Vaisemberg





Nas trocas de mensagens que a coluna recebeu, dá pra ver as fotos de Italo ao lado de Alisson e Rodrigo curtindo a balada juntos, o que mostra que os rapazes das temporadas anteriores realmente estiveram unidos e presenciaram o novo noivo de Karen soltinho na noite.

Alguns perfis de fofocas no Instagram compartilharam relatos de internautas sobre o comportamento de Italo nas baladas nos últimos dias. A maior parte deles afirmando que o namorado de Karen ficou com diversas outras mulheres recentemente.

E como ele e a atual noiva não podiam sair em público por questões contratuais impostas pela Netflix, Italo teria aproveitado a vida de solteiro para curtir e pegar geral. O problema é que foi revelado na noite de ontem que ele e Karen estão namorando há alguns meses. Pelo visto, a casa caiu.

Até o momento, Italo e Karen não se pronunciaram sobre os apontamentos das traições do rapaz nos últimos dias. Resta saber se ela realmente aceitará o pedido de casamento após tomar conhecimento das puladas de cerca do noivo.