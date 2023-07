Reprodução/AgNews O jogador se envolveu em mais uma polêmica nesta semana

No último domingo (2), Neymar esteve presente em Nitéroi, no Rio de Janeiro, para prestigiar o amigo Thiaguinho no show Tardezinha, mas acabou se estressando durante o evento. O jogador estava ao lado de sua namorada, Bruna Biancardi, e Vinícius Júnior quando discutiu e trocou empurrões com outro homem.







No vídeo divulgado pelo jornalista Luiz Bacci nas redes sociais, o jogador aparece ao fundo, e um dos convidados diz: "Calma". A situação teria começado quando Neymar desceu do camarote para ficar em uma área próxima do palco.

Ainda que o homem não tenha sido identificado, testemunhas relataram que os dois estavam discutindo até que a briga tomou proporções maiores. Com isso, seguranças precisaram intervir para conter a confusão e evitar mais problemas.

O atacante do Paris Saint-Germain supostamente tentou agredir o homem, mas foi contido novamente pelos seguranças. No vídeo, é possível ver rapidamente Neymar e diversos convidados em volta, que ficam sem entender o que está acontecendo.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko