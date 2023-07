Reprodução/Instagram Yasmin Santos se mudou de residência, mas não pagou pelo serviço





Após sofrer um assalto a mão armada na porta de casa, no final de abril, Yasmin Santos realizou sua mudança para uma mansão em um condomínio residencial na Grande São Paulo no dia 22 de julho. Para isso, a equipe da cantora contratou os serviços da empresa Mudanças JBLK, que efetuou o transporte de todos os móveis e eletrodomésticos, mas até agora não pagou o valor combinado. Para piorar, as assessoras tomaram um "chá de sumiço" e desapareceram do mapa.







A coluna conversou com funcionários da empresa, sob a condição de anonimato, e descobriu que o valor combinado para a mudança foi de R$ 1.990,00. O transporte saiu da Vila Marari, bairro da zona sul de São Paulo, e foi até Alphaville, região nobre de Barueri (SP). O pagamento seria realizado no final do transporte, após todos os itens serem depositados na nova moradia, mas nada disso aconteceu.

A equipe da mudança havia esquecido de levar a maquininha de cartão para efetuar o pagamento. Mas na mesma hora foram sugeridas outras maneiras de quitar a pendência no ato: em Pix ou através de um link digital, que geraria a cobrança por meio das plataformas bancárias. Além disso, também existiu a opção de retornar ao local em outra data, com a maquininha, para que a dívida fosse acertada.

Inicialmente, a terceira solução foi a escolhida pelas assessoras de Yasmin Santos, identificadas como Gabi e Lisiane. Elas pediram para que os funcionários retornassem no domingo, dia 25 de julho, mas como a empresa não dá expediente neste dia da semana, avisou que um funcionário estaria na região de Alphaville para outro serviço na segunda-feira, dia 26. Mas as assessoras pararam de responder.

Ao longo da semana passada, foram feitas inúmeras tentativas de contato via WhatsApp e também por telefonemas, mas Gabi e Lisiane simplesmente ignoraram as abordagens da transportadora. E o problema é que os funcionários que executaram os serviços estão sendo cobrados pelos proprietários da empresa, que não querem assumir o calote.

Procuramos Gabi e Lisiane por WhatsApp, mas a resposta chegou somente após a publicação deste texto. E na mensagem, a equipe confirma a falta de pagamento. "Acredito que tenha sido um mal entendido, já respondemos a empresa. Estamos em viagem e amanhã vamos finalizar tratando diretamente com eles. Obrigada!", disse uma das assessoras. Mas a conversa só foi feita após a coluna procurá-las...

Assalto a mão armada

Yasmin Santos sofreu um assalto na porta de sua antiga residência no dia 26 de abril. Ela foi abordada por quatro homens armados quando voltava da igreja e teve apenas o celular levado pelos bandidos. "Puxaram meu cabelo, me deram soco no braço, me empurraram contra o braço, apontaram a arma na minha cabeça", disse ela nas redes sociais na ocasião.

Por conta do crime, ela e a namorada, Ana Sprot, decidiram ir para uma residência de aluguel temporário até encontrar o novo lar, para o qual se mudou no final do mês passado. O que a cantora não sabe, por enquanto, é que sua equipe não quitou a dívida com a empresa que executou os serviços de sua mudança.