Casamento às Cegas

Meu amigo Lucas Pasin já havia relatado em sua coluna no UOL uma série de armações que rolaram nos bastidores, mas nós descobrimos alguns detalhes extras que só reforçam a tese de que muitos burlaram as regras do programa somente para conquistar fama e projeção midiática com os holofotes que a gigante do streaming oferece.