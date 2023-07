Reprodução/Instagram Pais de Camilly parabenizaram a namorada da filha

Carla Perez e Xanddy, pais de Camilly Victoria, parabenizaram a namorada da filha, Daze, que completou 24 anos no último final de semana. Nas redes sociais, o casal festejou a data da nora com uma mensagem pública. "Nós amamos muito você", escreveu a eterna loira do É o Tchan.

Em uma publicação no Instagram, Carla Perez demonstrou sua felicidade com a nora. "Feliz aniversário, Dada. Deus te abençoe. Nós amamos muito você", publicou. Já Xanddy foi mais sucinto e menos emocionado, mas não deixou de parabenizar a namorada de sua filha. "Feliz aniversário", limitou-se a escrever na mensagem.

Camilly também deixou um recado para Daze, no mesmo post dos pais: "Feliz aniversário, meu anjo". Essa foi a primeira vez que os pais de Camilly se pronunciaram publicamente sobre o relacionamento da filha, com mensagens diretamente para a namorada da jovem.

Vale lembrar que a coluna revelou a identidade da namorada de Camilly no começo de junho, quando o relacionamento das duas veio à tona.

A garota mora em Austin, no Texas, e viaja com certa frequência para Orlando com a intenção de encontrar a namorada. Nas redes sociais, ambas nunca esconderam a paixão e comentam constantemente em suas fotos com declarações de amor.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko