Reprodução/Instagram Stênio Garcia faz tratamento estético aos 91 anos





Aos 91 anos, Stênio Garcia foi internado neste sábado (1) com um quadro de septicemia aguda, infecção generalizada no sangue causada por bactéria. Ele foi hospitalizado em uma instituição na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, após sentir dores no quadril e nas pernas.





A informação é do jornal O Globo e, de acordo com a publicação, o ator passou por uma bateria de exames, como tomografia de crânio, abdômen e do pulmão.Além de análises laboratoriais.

Desde então, Stênio recebeu antiobiótico por meio intravenoso e teve uma leve melhora em seu quadro.

O veterano está acompanhado no hospital por sua mulher Mari Saad e, por enquanto, o médico do ator optou que não recebesse visitas para otimizar sua recuperação.As informações também foram confirmadas pela assessoria de imprensa do artista.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.