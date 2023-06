Reprodução/Instagram Fátima Bernardes está no comando do The Voice Brasil, na Globo





Desde que Fátima Bernardes deixou o comando do Encontro e se fixou à frente do The Voice Brasil e do The Voice Kids, seu nome passou a circular nas listas de possíveis talentos que a Globo estaria disposta a abrir mão por conta de seu alto salário e baixo aproveitamento na programação. Mas a verdade é que a demissão da veterana está longe de ser cogitada.







A Globo realizou ontem um evento em sua sede de São Paulo com nomes fortes do mercado publicitário para apresentar algumas novidades da programação de seus canais pagos e escalou nomes de peso do elenco, com o objetivo de impactar os eventuais anunciantes.

Fábio Porchat e Sabrina Sato lideraram as apresentações, mas Fátima Bernardes, que não tem nenhum trabalho exclusivo para os canais fechados da Globo, também deu as caras no local e comandou um dos painéis do evento, contando um pouco das novidades que estão por vir.

Embora Fátima apareça na TV a cabo da Globo somente nas reprises do The Voice no Multishow, a coluna apurou que a intenção da emissora em colocá-la neste evento foi para dar mais peso e credibilidade às apresentações, e fisgar novos anunciantes para os projetos que estão por vir.

A Globo não quer abrir mão de Fátima Bernardes. Na verdade, nunca quis. A percepção da casa é de que a apresentadora fez uma transição exemplar e rara do Jornalismo ao Entretenimento, e é um excelente atrativo para fisgar marcas "premium" do mercado anunciante. Em seus dez anos à frente do Encontro, o matinal nunca teve problemas na área comercial e chegou a ter fila de empresas interessadas em entrarem no catálogo de merchandisings.

Reprodução/Instagram Sabrina Sato, Fátima Bernardes e Fábio Porchat em evento da Globo voltado ao mercado publicitário





Sabe-se que o The Voice não vive sua melhor fase em termos de audiência, mas a emissora não culpa a apresentadora, e sim no formato, que ano a ano vem dando sinais de desgaste. Tanto que um novo reality musical será lançado ainda neste ano, sob os cuidados de Boninho. Mas a apresentação ainda está em aberto. E Fátima é forte concorrente ao posto.

Em uma fase de carência de bons profissionais no Entretenimento, a Globo não quer abrir mão de Fátima Bernardes e ainda estuda maneiras de aproveitá-la melhor em seu elenco. Por hora, ela segue no The Voice. Mas demissão está completamente fora dos planos.

Em tempo: o evento realizado ontem focado no mercado publicitário foi feito dentro do estúdio do Encontro, em São Paulo. Foi o "retorno" da apresentadora ao palco do programa que ela criou. Mas obviamente que não há nenhuma mensagem implícita nisso, somente uma simples curiosidade. Ah, e Patrícia Poeta não foi convidada para participar.