Novela Mulheres de Areia retorna à Globo; veja 26 atores que morreram

A novela Mulheres de Areia foi produzida pela Globo e exibida entre fevereiro e setembro de 1993. A produção contou com 203 capítulos e foi um remake de Mulheres de Areia (1973) e Espantalho (1977), exibidas na Rede Tupi e Record TV, respectivamente. Na última segunda-feira (26), a produção voltou a ser reprisada novamente no Vale a Pena Ver de novo. Entretanto, com o passar dos anos diversos atores que fizeram parte do elenco morreram. Confira os integrantes que não estão mais entre nós: