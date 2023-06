Reprodução/SBT O jornalista contou mais detalhes sobre convivência com Mara Maravilha

Durante sua participação no programa Splash Show, o jornalista Leão Lobo recordou momentos que viveu ao lado de Mara Maravilha quando dividiram a apresentação do Fofocalizando, no SBT, entre 2016 e 2020.



Ele relembrou que ficou constrangido quando flagrou Mara sem roupa. "Uma vez, fui usar o banheiro do corredor, em frente [ao camarim]. Abri a porta e a Mara estava nua, tomando banho. Quando abri, ela gritou, e eu [falei]: 'Mara, tranca a porta, pelo amor de Deus!'", disse

Além disso, Leão disse que Mara era transfóbica com Mama Bruschetta, que também participava do programa. "Ela não se dava com a Mamma, tratava-a de 'Luizão' - o nome de registro dela é Luiz Henrique. Aquilo ofendia não só à Mamma, mas a todos nós [apresentadores do Fofocalizando], porque era de uma agressividade...", relatou.

"Uma vez, teve uma tempestade em São Paulo, casas desabaram nas zonas mais pobres da cidade... Aí ela vira e fala assim: 'Por que é que essa gente vai morar nesse lugar?' Porque não tem como morar em outro, é a miséria! Foi de uma falta de sensibilidade", relembrou.

Com isso, o apresentador confrontou a colega por conta de suas atitudes, mas quando disse que Mara era uma pessoa difícil, ela ficou brava com ele.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko