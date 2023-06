Novela O Sexo dos Anjos estreia no Viva; veja 10 atores que morreram

A novela O Sexo dos Anjos foi produzida e exibida pela Globo entre setembro de 1989 e março 1990 na faixa das seis horas. Na última segunda-feira (19), a produção começou a ser reprisada no canal Viva. Entretanto, com o passar dos anos diversos atores que fizeram parte do elenco morreram. Confira dez integrantes que não estão mais entre nós: