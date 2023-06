Reprodução/Globo Os internautas não concordaram com a fala do cantor sobre depressão

Nesta quarta-feira (21), o cantor gospel Regis Danese participou do Encontro, na Globo, e foi criticado pelos telespectadores após dar sua opinião sobre depressão. "Se você tiver um encontro com Jesus, ele é o espaço certinho para preencher esse vazio", disse.



O artista foi o convidado musical do programa e associou a doença à falta de Jesus na vida das pessoas, após a apresentadora Patrícia Poeta conversar com ele sobre vida pessoal, família e saúde.

Patrícia comentou que muitas pessoas acreditam que artistas têm uma vida perfeita, mas que a realidade não é bem assim. Então, Danese começou a dar sua opinião sobre o assunto.

"A depressão, ela pega todo mundo, mas principalmente aquele que mexe com arte. Humoristas, a maioria são depressivos. Tá dando risada, tá contando piada, mas por dentro o cara tá todo mal. Sabe o que é isso? Se você tiver um encontro com Jesus, ele é o espaço certinho para preencher esse vazio", falou.

Nas redes sociais, os internautas deixaram claro que não compactuam com o pensamento do cantor. "Que fala péssima do Regis, sobre as pessoas com depressão por falta de encontro com Jesus, como se não houvesse líderes religiosos com depressão!!!", disse um dos usuários do Twitter.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko