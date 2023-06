Reprodução Croata venceu o Campeonato Europeu de Sexo

Marija Zadravec foi a vencedora do polêmico Campeonato Europeu de Sexo, uma mistura de Big Brother e Only Fans. A vencedora criticou os demais participantes que desistiram do jogo que acusaram a organização de promover o caos.

A competição reuniu 16 influencers e artistas do entretenimento adulto em uma casa em Gotemburgo, na Suécia, para a transmissão do programa 24 horas por dia. Entretanto, a atração foi encerrada após a desistência de várias atletas que alegaram falta de organização e dos pagamentos aos competidores, e falhas na condução do programa.

Além disso, de acordo com os que deixaram o confinamento, eles fizeram "vista grossa" para um participante que não tinha feito o teste de HIV. "A situação saiu do controle. É um caos. Mais do que isso: virou um filme de terror", disse a concorrente Selva Lapiedra.

No programa, os competidores eram obrigados a fazer sexo por pelo menos 45 minutos por dia, sendo avaliados com critérios como criatividade, técnica e resistência.

Foi prometido o pagamento de diárias, de R$ 2.122 para os atores e R$ 4.245 para as atrizes. Já ao vencedor, seria destinado um prêmio de R$ 5,2 milhões, o que a croata Marija Zadravec recebeu.

"Não sou uma pessoa que quer problemas com isso porque todos nós tivemos a oportunidade de escolher a nós mesmos, então não há necessidade de pressionar o organizador depois de tudo. Quanto à minha experiência, foi ótima e gostaria que um dia voltasse a acontecer porque uma coisa assim não é pouca coisa", disse a campeã.

Marija negou as acusações feitas pelos companheiros a respeito da organização do evento. "Este é um projeto muito grande e o organizador queria nos tornar grandes, famosos, nomes mundiais e nos dar a oportunidade de obter um lucro muito bom, então todos deveriam ser gratos por isso porque o mundo inteiro escreveu sobre isso e todos se beneficiaram do anúncio desse projeto. Nós concordamos em tudo; qual seria a taxa, o método de pagamento e outros detalhes, recebi um contrato detalhado que assinei", completou.

*Texto de Júlia Wasko

