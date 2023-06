Reprodução/Instagram Maria Cândida revela quais são seus cuidados preventivos para uma vida longeva













Maria Cândida, dona de uma extensa carreira na comunicação, também demonstra autoconhecimento aos 51 anos de idade. A jornalista, que acabou de lançar o livro Geração Angeless Lobas: Guia para a Maturidade com Excelência, discorre sobre os desafios da longevidade e maneiras curiosas de lidar com o envelhecimento.







A apresentadora do É De Casa, da Globo , fala sobre saúde mental e detalha que viveu uma crise de pânico no camarim da Rede Record, em 2009. Após o episódio, Cândida iniciou tratamento com psiquiatra e viveu com a depressão por 10 anos, até compreender as suas necessidades.

"A menopausa chegou para mim com muito cansaço, irritação, perdi produtividade, perdi ritmo de trabalho, tudo. Faço vários testes em mim, inclusive com o uso de cannabis medicinal para ajudar na insônia, porque a reposição hormonal, muitas vezes, não consegue eliminar ou aliviar todos os sintomas. Hoje os médicos já falam que é como se fosse disciplinar o tratamento da menopausa. Além dos exercícios físicos, há outras coisas medicinais, como os óleos, a serem usados", contou em entrevista à Veja.

Todas estas mudanças impactaram diretamente seu ritmo de trabalho, processos que viabilizaram reflexões sobre a idade e seu estilo de vida. "Fui treinada a trabalhar sem parar, e esse foi um divisor de águas que me fez desacelerar. Pedi demissão, terminei meu casamento, várias coisas foram mudadas", disse.

Críticas relacionadas ao etarismo na TV também a influenciaram. "Nesses momentos de mudanças, depois de um tempo que fui fazer outras coisas, meu dinheiro acabou. Quebrei financeiramente, tive que vender meu apartamento, comprei um menor, tive que vender meu carro. Tinha que voltar e pedir emprego em várias TVs, era o que eu sabia fazer. E o que que eu ouvia? 'Você é muito qualificada para o que tenho aqui'. E ouvia nos bastidores que a minha época na TV já tinha passado", lembrou.

Mesmo que na época Maria Cândida estivesse com 44 anos, diante dos comentários a mulher decidiu investir na carreira na internet. "Usei toda a minha expertise para fazer coisas no celular. Foi quando coloquei no meu YouTube que me chamaram na Globo. E hoje tenho um quadro no É de Casa que se chama Sábado Curioso, todo gravado por mim, no celular", contou.

Na Globo , Maria Cândida foi apresentadora do Globo Rural, do SPTV e da previsão do tempo no Jornal Nacional. No SBT, foi repórter e se destacou apresentando o SBT Repórter. Dentre outros trabalhos em rede nacional, a jornalista também teve a oportunidade de apresentar Oscar, o Grammy e o Grammy Latino na emissora de Silvio Santos.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho