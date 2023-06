A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 19 a 23/06

Quarta-feira, 21 de junho

Hélio pergunta a Vitor o motivo dele não ir à manifestação dos moradores e questiona o filho se ele não se importa com Castanheiras. Julieta, Patrick e Téo ajudam Lívia com a mudança. Romeu comenta com Karen sobre jantar com Rosalina e diz que Rosalina tem virtudes, atitudes e hábitos que Vera gosta. Ian pega um tênis de Alex acreditando que o irmão não usa e dá de presente para Bassânio. Na porta no Residencial Verona, Téo, Patrick e Julieta se recusam a entrar com as caixas de mudança, já que o Lado Vila não invade o Lado Torre, mas Lívia decide que eles vão quebrar as regras. Nando aparece com novo visual no grupo e todos falam que ele está igual irmão. Na roda de amigos, Rosalina revela que está namorando com Romeu; Romeu logo desmente. Rosalina explica que o namoro precisa ser de mentirinha para a família acreditar, solicitando colaboração dos amigos para manter a história. Fausto encontra Hélio e diz que Leandro está com problemas com o filho dele, Bernardo. Enzo esbarra com a gangue Pedalzera e pede para os valentões ficarem longe da filha e dos amiguinhos dela. Karen se depara com Vera e puxa saco dela, alegando que admira a família Monteiro. Glaucia produz e interpreta no comercial da Monter Mercado. Hélio faz uma nova descoberta e revela a Clara que a casa de Telma foi a primeira construída em Castanheiras; havendo um valor histórico, eles podem exigir pela associação do bairro que o imóvel seja preservado. Na praça central, Vitor encara o carrinho de pipoca de Bassânio; Pórcia expressa a Bassânio que Vitor é chato, mas bonito. Bassânio responde a Pórcia que o bonito deve ser o coração; eles se abraçam. Vitor observa Enzo entrando na Monter Holding. Telma se encanta com o apartamento novo. Romeu esquece seu moletom em um banco do condomínio, Patrick passa pelo local, olha, pega e cheira a blusa; Romeu aparece no exato momento. Alex fica incomodado ao perceber que Téo está na quadra do Residencial Verona. Julieta esbarra com Leandro no condomínio, ele nota que ela usa o mesmo elástico de cabelo que encontrou em seu escritório. Vera se junta a Leandro e Julieta e questiona o motivo da menina no local. A sós, Vera explica a Leandro que a menina, Julieta, é filha da Mariana; Leandro fica assustado.