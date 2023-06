Divulgação Jake Leal expõe interesse amoroso e busca companheiro em programa de TV





















Jake Leal está em busca de um relacionamento. E para isso, a moça decidiu ser uma das cinco participantes do quadro de namoro Rola ou Enrola?, do programa Eliana, do SBT. Na dinâmica, os pretendentes vêm pela esteira e precisam conquistar as mulheres, que os avaliam em diversos requisitos e, caso se interessem, levantam plaquinhas para conhecê-los melhor. A ex-BBB, então, definiu algumas exigências sobre seus candidatos para rolar o famoso "match".





"Minha vida é muito agitada, trabalho viajando, é muito difícil manter um relacionamento à distância. Estou em busca de alguém que tenha os mesmos objetivos que eu. Acredito que só amor não sustenta um relacionamento. Precisa dedicação, os semelhantes se atraem e juntos permanecem!", disse à coluna.

A moça frisa que está solteira há tanto tempo que nem se lembra mais de seu último relacionamento. O futuro parceiro, inclusive, terá que lidar com o jeitinho de senhora conservadora da jovem. A influencer não frequenta balada, dorme cedo e gosta de acordar cedo para praticar esportes. Portanto, além de acompanhá-la nas viagens a trabalho, o homem ideal de Jake é um rapaz cavalheiro, que presta atenção nos mínimos detalhes e que promete reciprocidade.

A colunista de turismo, de quebra, está com seu roteiro de viagens bem cheio. Após voltar de Nova York, ela escolheu Maceió para passar o feriado e optou por ficar no Ipioca Beach Resort, onde curtiu pool party com amigos. Durante este tempo, Jake também foi uma das convidadas do arraiá de Carlinhos Maia, o São João da Vila, no qual marcou presença.





A moça compartilha os costumes de cada lugar que viaja. Na viagem, Jake fez várias excursões, conhecendo pontos históricos, praias paradisíacas e praticando esportes locais.

"A Lucky receptivo montou um roteiro dinâmico de acordo com o meu estilo! Começamos com passeio de lancha na Hibiscus Beach Club onde me deparei com uma água super cristalina e peixes coloridos nos bancos de areia, conheci a Praia de Carro Quebrado, onde tem várias atividades como rapel e passeio de Jeep, em seguida sobrevoei a praia do Gunga de helicóptero e tomei banho de argila na lagoa doce, ahh e como sou apaixonada por cavalos fui conhecer a Hipica e fiz alguns saltos, uma viagem rápida de 4 dias mas inesquecível, com certeza voltarei a Maceió", disse.

Vinda do interior da Bahia, Jake Leal, de 30 anos, participou do Big Brother Brasil 12 e, atualmente, ganha a vida como influenciadora digital.

