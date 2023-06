Reprodução/Instagram Ex-ator mirim assumiu namoro em suas redes sociais

Em seu perfil do Instagram, o ex-ator mirim Cadu Paschoal assumiu o relacionamento com o psicólogo Juan Telles. Na publicação feita no Dia dos Namorados, o artista aproveitou para se declarar ao parceiro. "Te amo nessa e em outras vidas", escreveu na legenda.

"As águas, quando se encontram, ganham força, coragem, e abrem caminho até o mar. Confluímos juntos, no caminho das águas, tomando forma, construindo, nomeando, movimentando. Segura minha mão. Caminha comigo. Olha nos meus olhos e vamos juntos até o mar. Os rios também tem medo, também se escondem, mas confluindo ganham força e as águas ressurgem. Se renovam, florescem a terra em volta. Que nossas águas caminhem juntas, e que Tempo seja nosso amigo. Que Tempo preserve nossas mãos juntas! E quando se completar o ciclo, quando nossas águas mudarem o estágio, e já não formos corpos, que Tempo se lembre do nosso olhar", publicou.

Nos comentários, o casal recebeu elogios e apoios doas fãs, amigos e familiares. "Lindos demais mds do céu! Todo amor do mundo pra vcs, sempre!", escreveu um dos usuários. "Que coisa mais linda! Sem dúvida o tempo se lembrará sempre dessa história! Vcs são maravilhosos", disse outro.

O ator começou seu sucesso na televisão brasileira em Caminhos das índias, na Globo, em 2009. Além disse, participou do elenco de Araguaia, Totalmente Demais, Sol Nascente e Malhação.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko