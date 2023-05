Reprodução/Youtube Um dos integrantes do grupo Hermes e Renato está internado

Gil Brother, conhecido por ter feito parte do humorístico Hermes e Renato, está internado em estado grave no Hospital Clínico de Corrêas, uma unidade pública de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. O comediante sofreu um Acidente Vascular Cerebral no dia 23 de maio.

As informações foram divulgadas pelo jornalista Gabriel Barbosa, do Portal Giro, e posteriormente pessoas próximas do artista confirmaram o estado do mesmo.

Em um vídeo, o ator aparece com dificuldade para falar e pede orações. Já o sobrinho de Gil, William Passos, confirmou a veracidade do vídeo publicado pelo NaTelinha.

Ainda de acordo com o site, o ator Pety Gateal está se mobilizando para conseguir ajudar o youtuber. "A gente sabe que o Gil pode se recuperar como pode infelizmente não ter melhora. O artista precisa de uma coisa: apoio. Então a gente tá buscando força da imprensa, pois nenhuma pessoa da mídia o visitou. Talvez não estejam nem sabendo. Muita gente não sabe que o Gil está tendo o apoio apenas do sobrinho, o William", cometou.

"O AVC causou um coágulo na cabeça dele e há um risco muito grande dele não conseguir voltar a andar, pois o lado esquerdo dele está todo paralisado. E a cirurgia ainda não foi feita por causa da idade do Gil, que é um fator de risco", acrescentou.

Pela situação delicada, o comediante precisa passar por um procedimento cirúrgico para a retirada de um coágulo no cérebro. Além disso, pessoas próximas criaram uma vaquinha para poderem contribuir com os tratamentos de Gil.

*Texto de Júlia Wasko

