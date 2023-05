Gabriel Perline/IG Sabrina Sato esteve em um dos desfiles da SPFW nesta quinta-feira





Se for para sair de casa sem causar, ela nem sai. Sabrina Sato parou o bairro da Lapa na manhã desta quinta-feira (25) ao chegar no desfile do estilista Gefferson Vila Nova, pela São Paulo Fashion Week, com um look chamativo, com direito a chapéu de palha cobrindo a região dos olhos, sobreposto por óculos escuros. A coluna esteve no local e acompanhou todos os passos da apresentadora da Globo.







Em conversa com os jornalistas presentes no local, ela falou abertamente sobre sua fase solteira, superação do término com Duda Nagle e sua tranquilidade em encontrar um novo amor.

"Eu procuro levar a vida de uma forma muito natural, de uma forma muito espontânea. É claro que eu crio expectativas, que eu tenho sonhos, que eu me planejo, mas eu deixo também tudo acontecer de uma forma natural, não criar demais expectativas porque eu gosto também quando a vida surpreende a gente", disse ela.

"E eu estou aberta [a um novo relacionamento]. Estou feliz, me cuidando, feliz solteira, estou me curtindo. Eu acho que é um momento novo assim que eu estou curtindo a Zoe e de uma forma muito especial. Não estou tendo tempo para paquerar e não mandando direct nem no Instagram", completou.

Desde que ficou solteira, cada passo de Sabrina Sato tem sido acompanhado com uma lupa pelos fãs e seguidores, e até boatos de um affair com Cauã Reymond surgiu nas redes sociais. A coluna quis saber como a apresentadora se sente diante de tanta pressão e expectativa para ela apresentar um novo companheiro.







"Eu prefiro ver de acordo com as minhas expectativas, eu não posso me preocupar com as expectativas dos outros nessas horas porque se não eu acabo me perdendo", comentou.

Sabrina também falou sobre o trabalho ao lado de seu ex-namorado, João Vicente de Castro, com quem tem gravado um novo reality show de relacionamentos, o Let Love, que será exibido no Multishow e no Globoplay.



"É sempre uma festa. O João é maravilhoso. E a gente se dá muito bem. A gente tem uma química boa, uma troca boa e vocês vão poder acompanhar tudo isso. O novo reality vai ser incrível. Vai ser sobre amor e vai ser uma forma linda de você conhecer as pessoas e se conectar com elas", comentou.