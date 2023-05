Composição

Divida em três módulos, a residência conta com uma ampla área de lazer com piscina natural e rooftop – além de um jardim com espécies nativas da região. No interior, a cozinha é integrada à sala de jantar e de estar, o que gera um ambiente mais amplo, sem paredes. Os três quartos são bem espaçosos e um dos banheiros, com banheira, chama a atenção pela vista impressionante para o verde e para o mar.